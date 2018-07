Ministério envia mais R$ 296,1 mi para saúde do Rio A rede pública de saúde do Rio de Janeiro recebeu ontem um reforço de R$ 296,1 milhões para construção e manutenção de 46 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), repasses para hospitais e ampliação de leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), de acordo com o Ministério da Saúde. O anúncio foi feito pelo ministro José Gomes Temporão no Palácio Guanabara, sede do governo carioca. Os investimentos vão financiar a construção e manutenção de 46 novas UPAs até 2010, implementação de 103 novos leitos de UTI e repasses para dois hospitais do Estado.