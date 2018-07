Ministério fará seminário sobre Mercado Popular Volante O Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), por meio da Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, promove a partir desta segunda-feira a oficina Mercado Popular Volante, em Brasília, que discutirá políticas públicas inclusivas de abastecimento alimentar e sua ação nos mercados públicos populares. O plano do MDS prevê a construção de quatro mercados populares volantes, com investimentos de R$ 900 mil (cerca de R$ 225 mil por unidade) e participações de prefeituras. Para sua execução, será lançado um edital até o final do mês, com todo o detalhamento e os locais selecionados. Segundo o MDS, o mercado popular volante consiste em um instrumento de política pública de Segurança Alimentar e Nutricional, que comercializa nas periferias das cidades gêneros alimentícios e produtos de higiene pessoal e limpeza a preços inferiores aos de varejo. Durante a oficina haverá apresentação de Sistemas de Segurança Alimentar e Nutricional - entre eles a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (Losan) -, da ação de Mercados Públicos Populares e das experiências locais em desenvolvimento, como o Cestão Popular (BH), Mercadão Popular (Curitiba), Auto-Serviço Rodoviário (Conab) e Programa de Abastecimento Integrado - Mercados Volantes (Ceasa-DF).