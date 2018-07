Ministério fecha parceria contra gripe suína no RS O Ministério da Saúde fechou hoje uma parceria com o governo do Rio Grande do Sul para combater a gripe suína no Estado. O objetivo do acordo é construir 32 Unidades de Pronto Atendimento (Upas), que vão operar como minipronto-socorros, para desafogar a rede de hospitais. O prazo de conclusão de cada unidade é de seis meses, mas a primeira tem previsão para ficar pronta em 30 dias.