Ministério investiga caso atípico de doença da vaca louca em MT

"As investigações de campo indicam tratar-se de uma única suspeita de caso atípico de EEB, já que o animal foi criado exclusivamente em sistema extensivo (a pasto e sal mineral) e foi abatido em idade avançada, com cerca de 12 anos de idade", informou o ministério em nota nesta quinta-feira.

Segundo o comunicado, estas características indicam um caso atípico de EEB, que ocorre de forma esporádica e espontânea, não relacionada à ingestão de alimentos contaminados, considerado um caso tradicional.

O ministério afirmou que os produtos derivados desse bovino não ingressaram na cadeia de alimentação humana ou animal e o material de risco foi incinerado.

"Por precaução, todos os animais contemporâneos ao caso provável foram identificados individualmente e interditados", acrescentou em nota.

O ministério informou que o bovino analisado foi enviado para abate no dia 19 de março de 2014, por ter problemas reprodutivos ocasionados pela idade avançada. Ele não tinha sintomas de distúrbios neurológicos.

O comunicado explicou que, durante a inspeção "ante mortem", o fiscal federal agropecuário responsável pela fiscalização no frigorífico encontrou um animal caído. Com esse quadro, o animal não foi considerado apto ao abate de rotina, sendo direcionado ao abate de emergência e submetido à colheita de amostras para o teste de EEB.

"O resultado final dos exames realizados em laboratório nacional agropecuário detectou a marcação priônica", informou.

Conforme os protocolos brasileiros, o governo deu início à investigação epidemiológica a campo e providências para o envio da amostra ao laboratório de referência internacional da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), em Weybridge, na Inglaterra, para confirmação da suspeita.

O ministério ressaltou que o sistema de defesa sanitária animal brasileiro relacionado à EEB está consolidado há décadas, permitindo que o país seja classificado como de risco insignificante para a doença perante a OIE.

"Essa classificação é a melhor que existe no mundo. Todas as informações sobre o caso já foram repassadas pessoalmente por representantes do Mapa à OIE."

A notificação oficial e novas informações sobre o caso serão repassadas quando sair o resultado final da avaliação do laboratório da OIE, na próxima semana.

No final de 2012, o Brasil informou que um animal morto no Paraná tinha o agente reagente à EEB, mas o animal morreu por outras causas, não sendo vítima da doença. O caso foi classificado como "atípico".

O teste realizado no animal no Paraná acusou um resultado positivo para o agente causador da doença, uma proteína chamada príon, que pode ocorrer espontaneamente em bovinos mais velhos.

Embora o caso tenha sido considerado atípico, na época cerca de 10 importadores, como a Coreia do Sul, Japão, Egito, China e Arábia Saudita, embargaram parcialmente ou totalmente as compras de carne bovina do Brasil alegando preocupações com a doença.

A OIE confirmou em maio do ano passado que o status sanitário do Brasil em relação à doença como "risco insignificante".

No caso mais recente, o ministério não relatou problemas relacionados a eventuais novos embargos.

(Por Fabíola Gomes)