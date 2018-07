Ministério lamenta morte causada por gripe suína em SP O Ministério da Saúde divulgou hoje uma nota oficial em que lamenta a morte de um paciente infectado pelo vírus da influenza A (H1N1) em São Paulo. "O ministério lamenta a ocorrência do segundo óbito (no País) e reitera que todas as medidas vêm sendo tomadas, em parceria com Estados e municípios, para diminuir a disseminação da doença e oferecer tratamento ágil em sua rede pública a todos que necessitem", afirma a nota. A vítima é uma menina da cidade de Osasco, na Grande São Paulo, de 11 anos, "que morreu no último dia 30 de junho em um hospital privado, dois dias após o início de sintomas".