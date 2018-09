Ministério libera R$ 371,8 mi para Rodoanel de SP O Ministério dos Transportes autorizou hoje a liberação de R$ 371,875 milhões para a construção do Trecho Norte do Rodoanel em São Paulo. A portaria com a autorização foi publicada no Diário Oficial da União de hoje e permite que a subsecretaria de Planejamento e Orçamento descentralize ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) os recursos orçamentários nesse montante para o apoio à obra.