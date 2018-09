Ministério liberará recursos para vítimas das chuvas As vítimas das enchentes em Pernambuco e Alagoas terão ajuda do Ministério das Cidades para construção de moradias. A informação foi divulgada hoje pelo próprio ministério. Em nota, o ministério informou que isso será feito por meio do programa Minha Casa, Minha Vida ou com recursos adicionais a serem definidos por medida provisória, para a remoção de famílias que habitam áreas de risco.