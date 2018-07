Ministério lista 472 espécies de plantas ameaçadas Em 16 anos, o número oficial de espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção aumentou mais de quatro vezes. A nova lista do Ministério do Meio Ambiente (MMA), divulgada hoje, incluiu 472 espécies, ante 108 em 1992, última relação oficial disponível. No entanto, há uma segunda lista com mais 1.079 espécies que também podem estar ameaçadas. O MMA alega que a "deficiência de dados" não permitiu a inclusão do grupo "com segurança" na condição de ameaçado. Essas espécies, portanto, não ficarão sujeitas às restrições previstas na legislação para aquelas incluídas na lista oficial: proibição do corte, transporte e comercialização. Perguntado se não seria mais seguro proteger também o segundo grupo de espécies e depois eventualmente retirar da lista aquelas que não estão ameaçadas, à medida que isso fosse comprovado, o ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, respondeu: "Na verdade, a gente poderia dizer que todas estão ameaçadas, mas veja bem, parece que a coisa mais protecionista é dizer que todo mundo está ameaçado. Mas quando se diz que tudo está ameaçado é o mesmo que dizer que nada está ameaçado. Eu me pergunto se nós temos capacidade de fiscalizar essas 472". Apesar de admitir que o "número verdadeiro de ameaçadas seguramente é maior" que 472, Minc afirmou que "não há informação suficiente e não há certeza" sobre a situação das 1.079 espécies. Para ele, a inclusão do grupo na lista oficial "aparentemente é uma posição mais defensiva", mas na verdade isso "vulgariza e cria um número que não se terá condições de proteger". "Proteger firmemente com a lei as 472 e dar prazo e meios para os cientistas definirem quais das outras mil estão efetivamente ameaçadas é o caminho mais seguro", afirmou. Os prazos, que segundo Minc serão diferenciados por espécie, não foram divulgados. O trabalho será feito pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Biomas A lista oficial foi elaborada pela Fundação Biodiversitas sob encomenda do MMA. Mais da metade (276) das espécies oficialmente ameaçadas estão no bioma Mata Atlântica. "Estamos falando da faixa do litoral onde sobrou 8%. E é onde se concentra a população, a indústria, as atividades portuárias, etc", disse Minc. Para ele, o crescimento do conhecimento científico também explica parte do aumento. "Em parte, se pesquisa mais, se conhece mais. Em outra, se agride mais, se corta mais, se queima mais." O Cerrado tinha 131 espécies ameaçadas, seguido por Caatinga (46), Amazônia (24), Pampa (17) e Pantanal (2). A soma é superior ao total de espécies ameaçadas porque algumas estão presentes em mais de um bioma. Nenhuma espécie da lista de 1992 foi excluída. Quanto às regiões, o Sudeste apresentou o maior número de espécies ameaçadas, com 348, ante 168 no Nordeste, 84 no Sul, 46 no Norte e 44 no Centro-Oeste. Minas Gerais foi o Estado com mais espécies sob ameaça (126), seguido por Rio de Janeiro (107), Bahia (93), Espírito Santo (63) e São Paulo (52). O ministro defendeu a criação de mais unidades de conservação e o reflorestamento com espécies nativas como medidas para conter a ameaça à flora. A lista completa das espécies ameaçadas estão no site do Ministério do Meio Ambiente.