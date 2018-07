Ministério pedirá auditoria nos recursos da Santa Casa O Ministério da Saúde não ficou satisfeito com a resposta oficial encaminhada pela Secretaria de Saúde de São Paulo sobre o destino dado aos recursos para Santa Casa e vai pedir para que a auditoria formada por representantes das duas esferas do governo, do Ministério Público e do Conselho Estadual de Saúde analise o caso. "Se isso não for avaliado, temos outros mecanismos, como uma fiscalização do Denasus", afirmou o secretário de Atenção a Saúde, Fausto Pereira dos Santos.