Ministério Público adota doação de sangue como pena alternativa O Ministério Público de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, adotou a doação de sangue como pena alternativa para pessoas acusadas de cometer crimes de menor potencial ofensivo. A pena foi aplicada pelo promotor José Américo Ceron em dois casos, nos quais os acusados de cometer perturbação de sossego público e omissão de socorro concordaram em fazer a doação ao hemocentro da cidade. A pena é proposta como medida de transação penal, um acordo entre o Ministério Público e o acusado para negociar a antecipação da pena sem a necessidade de processo. Para Ceron, a medida é importante porque "ajuda a humanizar o autor do delito, forçando-o a pensar mais na vida do próximo".