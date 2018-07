Ministério Público apura morte de presidente do TJ-SP

SÃO PAULO - O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) informou nesta segunda-feira, 12, que investiga a morte do desembargador Antonio Carlos Viana Santos. Ele era presidente do Tribunal de Justiça do Estado quando morreu em janeiro de 2011, aos 68 anos.

A promotora Soraia Simões Munhoz pediu os laudos dos legistas e toxicologistas para averiguar se é possível uma pessoa ingerir a quantidade de álcool apontada no parecer de morte do magistrado, que foi de 10 gramas por litro de sangue. O Ministério Público não deu outras informações pois a investigação corre em segredo de Justiça.

O laudo da Polícia Civil apontou a morte de Viana Santos como "súbita com origem cardíaca". Diabético, o desembargador enfrentou problemas de saúde meses antes de morrer e chegou a ser internado duas vezes. Ele presidia o TJ-SP havia um ano quando morreu. Foi o primeiro a falecer no cargo.

Antonio Carlos Viana Santos formou-se em 1965 pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). Iniciou a vida pública quatro anos depois, em Jundiaí. Em 1988, foi promovido a desembargador do Tribunal de Justiça. Ele chegou a atuar como professor de Direito Civil.