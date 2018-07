Ministério Público Federal acusa Renascer de desviar R$ 2 milhões

Em nota, a igreja afirmou que espera isenção da Justiça e "o reconhecimento do amplo serviço social prestado". "Não vemos sentido em que seja levantada qualquer dúvida sobre o trabalho realizado, por conta de denúncias desleais, acusações sem provas e a esmo, feitas por pessoas sob suspeição absoluta, escondidas sob o manto do anonimato", diz o texto.

Entre 2003 e 2004, a Renascer recebeu R$ 1,9 milhão para implementar dois convênios do programa Brasil Alfabetizado, mas nenhuma despesa foi comprovada com notas fiscais. "Eles dizem que pagaram os alfabetizadores em espécie, o que vai contra as normas do contrato e não pode ser comprovado", afirmou o procurador Sergio Suiama, responsável pelo caso. "Também só apresentaram uma lista de nomes, sem informar RG e CPF." Se condenada, a fundação terá de restituir o valor ao governo.