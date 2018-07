Ministério Público ouve dois traficantes do caso Denarc

Os dois acusados por tráfico seriam comparsas do sequestrador Wanderson Nilton de Paula Lima, o Andinho, e aparecem nas investigações do MP sobre o suposto esquema de achaque, sequestro e tortura contra criminosos por parte dos policiais do Denarc.

Ao todo, 13 policiais foram detidos temporariamente no dia 15 - quatro já foram soltos - por envolvimento com o esquema. Os promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) ouvia, por volta das 15h, os depoimentos dos traficantes.

Flaviano Lima de Oliveira, conhecido como ''Aquiles'', é considerado braço direito de Andinho na distribuição de drogas e atuaria na região de Ribeirão Preto. Ele foi preso no último dia 15. Além de fornecer drogas para a quadrilha de Andinho, ele foi acionado pelo sequestrador, de dentro da penitenciária de segurança máxima de Presidente Bernardes, para um suposto ataque a promotores do Gaeco.

O outro ouvido é Carlos Alberto da Silva, conhecido como ''Frango'', apontado como responsável pelo armazenamento e preparo das drogas. Ele foi detido por policiais investigados do Denarc, para forçar o grupo a pagar um resgate de um traficante no valor de R$ 200 mil.