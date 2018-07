Ministério Público pede intervenção do governo federal em Imperatriz (MA) O Ministério Público pediu ontem a intervenção do Ministério da Saúde no município maranhense de Imperatriz, a 636 quilômetros de São Luís. O promotor de infância e juventude da cidade, João Marcelo Trovão, disse que encaminhará ofício ao governo federal solicitando diretamente a ampliação do número de leitos de UTI neonatal e pediátrica. Segundo o MP, a decisão foi necessária em virtude da falta de respostas tanto por parte do poder público municipal de Imperatriz e dos municípios vizinhos quanto do executivo estadual. "Se o Ministério da Saúde não ajudar nesse caso, fica impossível resolver esse problema", afirmou o promotor. Nos últimos 15 meses, 60 crianças morreram na cidade esperando vagas na UTI.