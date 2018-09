Ministério Público pede mais tempo para se manifestar sobre PSD

Em parecer, a vice-procuradora-geral eleitoral Sandra Cureau lista algumas das contestações apresentadas contra a criação do PSD, entre elas a do Democratas (DEM), antigo partido de Kassab, que questionou a legitimidade de assinaturas colhidas para a criação da nova sigla.

"Em síntese, portanto, o Ministério Público Eleitoral manifesta-se pela conversão do processo em diligência", afirma o parecer. "Após a realização da diligência, ou caso esta reste indeferida, requer a reabertura do prazo para o oferecimento de manifestação."

O DEM foi um dos partidos que mais sofreu com a migração de quadros para o PSD. A sigla, que faz oposição ao governo da presidente Dilma Rousseff, deve perder dezenas de deputados federais e a senadora Kátia Abreu (TO) para a nova legenda.

Kassab tem afirmado que "não tem nenhum fundamento" as contestações feitas sobre a coleta de assinaturas para a criação do PSD. Ele também afirmou reiteradas vezes que a sigla adotará postura independente, e não se enquadrará nem como governo nem como oposição ao governo Dilma.

O pedido do Ministério Público por mais tempo para se manifestar deve ser agora analisada pela relatora do pedido de abertura do PSD no TSE, ministra Nancy Andrighi.

(Por Eduardo Simões; Edição de Tatiana Ramil)