Ministério Público pede que PF investigue Lula por denúncias de Valério

Segundo o MPF, o pedido baseia-se em depoimento prestado à Procuradoria-Geral da República (PGR) por Valério em setembro de 2012.

"Nele (no relato), o empresário afirma que teria sido feito um repasse de 7 milhões de dólares por parte de fornecedora da Portugal Telecom em Macau (China), ao Partido dos Trabalhadores (PT), por meio de contas bancárias no exterior", informou em nota na sexta-feira a Procuradoria da República no Distrito Federal.

Valério, condenado pelo STF a mais de 40 anos de prisão por ter operado o esquema do mensalão, prestou o depoimento ao procurador-geral da República, Roberto Gurgel, no auge do julgamento do caso no Supremo. Segundo ele, o ex-presidente Lula tinha conhecimento do esquema de corrupção usado para comprar apoio político no Congresso. Lula e o PT negaram as acusações.

O empresário mineiro recebeu a maior condenação entre os 25 réus do mensalão considerados culpados pelo esquema, que teria servido para comprar apoio político no Congresso no primeiro mandato de Lula.

O processo levou mais de cinco meses para ser julgado pelos ministros do STF. Além de Valério, foram condenados tradicionais dirigentes petistas, como o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu e o deputado José Genoino, presidente do PT à época.