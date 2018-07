Ministério Público quer ressarcimento O Ministério Público Federal entrou ontem na Justiça com pedido de devolução de R$ 885 mil e a devida condenação dos acusados de participar da chamada máfia dos sanguessugas. Mais de 70 funcionários públicos municipais, ex-secretários, ex-prefeitos e um ex-deputado de Mato Grosso do Sul são acusados de envolvimento em esquema de adulteração de licitação pública das prefeituras de cinco cidades do sul do Estado para compra de ambulâncias com dinheiro do governo federal.