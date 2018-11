Ministério Público recomenda que S. volte para os EUA

O advogado Sérgio Tostes, que defende Lins e Silva, disse que a família brasileira do menino vê com apreensão a recomendação do Ministério Público Federal. Segundo Tostes, o parecer do MP e o laudo emitido por peritas judiciais que conversaram com S. ignoram que o menino está no País legalmente. ?Esse parecer está totalmente em desacordo com tudo o que aconteceu no processo. É como se o laudo das peritas que conversaram com S. fosse muito firme no sentido de ele ir para os EUA, mas, na verdade, o laudo demonstra que ele expressou sete vezes querer ficar no Brasil?, afirmou.

No parecer, o MP cita que o laudo das peritas diz que o problema é que o menino ?confia no que sentiu e ouviu do padrasto e da família materna, que seu pai lhe abandonou?. As peritas dizem ainda que a convivência com o pai biológico não é atendida, já que ?S. não pode estar com o pai sem alguém vigiando, o pai não é recebido onde S. mora e, consequentemente, sua convivência familiar é unilateral por causa da ruptura e afastamento do pai?. O parecer do MP considera que S. já deveria ter retornado aos EUA ao ter ficado órfão de mãe, já que seu pai está vivo. O advogado do americano não quis se manifestar sobre o parecer do MP. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.