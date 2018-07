Ministério Público vai investigar Lula, diz jornal

Segundo O Estado de S.Paulo, o procurador-geral da República, Roberto Gurgel, decidiu remeter o caso à primeira instância, pois Lula não tem mais direito a foro privilegiado. A decisão teria sido tomada no final de dezembro, após o encerramento do julgamento do mensalão no Supremo Tribunal Federal (STF), segundo o jornal.

A notícia foi publicada depois que Gurgel afirmou em 19 de dezembro que começaria a avaliar as acusações de Valério, principal operador do mensalão, de que Lula autorizou os empréstimos bancários ao PT que seriam utilizados na compra de apoio parlamentar .

Gurgel afirmou em dezembro que "com muita frequência, Marcos Valério faz referência a declarações que ele considera bombásticas, e quando nós vamos examinar em profundidade não é bem isso".

Segundo o jornal, Valério, condenado a 40 anos de prisão pelo STF por seu envolvimento no mensalão, também teria afirmado que "passou dinheiro para Lula arcar com 'gastos pessoais' em 2003".

O Instituto Lula informou ao jornal que o ex-presidente está viajando e não comentaria a decisão do MPF de iniciar investigação sobre as acusações de Valério. Procurados pela Reuters, representantes da entidade e do MPF no Distrito Federal não estavam imediatamente disponíveis para comentar o assunto.