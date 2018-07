Ministério revoga normas éticas Portaria assinada no início do mês pelo ministro da Saúde, José Gomes Temporão, revogou as principais normas sobre ética em pesquisa envolvendo seres humanos do País. Publicada com número 2048, a medida aturdiu especialistas e revoltou integrantes do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), que viram suas funções alteradas.