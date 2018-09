Ministério terá novo remédio para soropositivos

A compra, anunciada hoje, é no valor de R$ 4,2 milhões. Serão adquiridos 3.360 frascos, suficientes para atender 500 pacientes durante um ano. A primeira remessa do remédio, com 488 frascos, já começou a ser distribuída para os Estados. A última incorporação feita pelo ministério na lista de remédios distribuídos para soropositivos ocorreu em janeiro de 2009, com o raltegravir. O etravirina atualmente é usado no Canadá e Inglaterra.

A escolha do remédio do coquetel a ser indicado para cada paciente é norteada de acordo com a avaliação de uma série de fatores: o estado geral, a quantidade de células de defesa e contagem de vírus no organismo. Drogas de 3ª geração são mais modernas, mas indicadas apenas para pacientes que já não são beneficiados pelos efeitos esperados dos remédios mais antigos.

A indicação clínica para a etravirina é feita a partir da história do tratamento do paciente e do teste que avalia a resistência aos antirretrovirais, feito nos Laboratórios Centrais de Saúde Pública (LACEN).

O procedimento deverá ser o mesmo que o exigido para receber outras drogas também indicadas para casos de resistência, o raltegravir ou a enfuvertida. A solicitação tem de ser analisada por um comitê técnico estadual formado por infectologistas. "A medida tem o propósito de fortalecer o uso mais adequado de medicamentos indicados para pacientes com poucas opções terapêuticas", explicou o assessor do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais, Ronaldo Hallal, em nota à imprensa distribuída pelo ministério.