Ministério vai investigar escolas sem índice em 2011

No ciclo 2 do fundamental (de 5.ª à 8.ª série), 33% das escolas com notas baixas em 2009 não tiveram índices em 2011. Segundo as regras oficiais, as únicas escolas que podem ficar sem Ideb são aquelas sem o mínimo de 50% de participação de alunos na Prova Brasil, avaliação que integra o Ideb. Mas isso vale para todas as escolas e não só para as que tiveram notas ruins.

O Ministério da Educação (MEC) tem um plano de investimentos para escolas com notas mais baixas, com índices inferiores a 3,8. Até 2009, mais de R$ 400 milhões haviam sido liberados para essas instituições. O MEC não informou quanto foi liberado para elas até 2011 nem quantas fazem parte do grupo.

Mercadante afirmou que a pasta vai apurar se houve desvios. "Se teve escola que recebeu apoio para estimular sua recuperação e a resposta foi não participar do Ideb, ela será punida", disse o ministro. "Porque o Ideb não é para esconder." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo