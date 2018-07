Ministérios perderão recursos se crise afetar Brasil, diz Lula O presidente Luiz Inácio Lula da Silva previu nesta terça-feira que se a crise financeira global atingir o Brasil haverá redução de recursos em todos os ministérios. "Eu não posso assumir o compromisso com vocês de que, se houver uma crise econômica que abale o Brasil, a gente vai manter todo o dinheiro de todos os ministérios", disse Lula em discurso na cerimônia de 60 anos da Sociedade Brasileira para o progresso da Ciência. O presidente afirmou que a redução virá se a arrecadação de impostos tiver um impacto negativo com a crise. "Até porque se um milhão for arrecadado a menos, vai ter menos dinheiro para todo mundo. Não vai ter ilusão", disse. Lula procurou manter o otimismo e disse que a crise "vai chegar leve aqui." (Reportagem de Carmen Munari)