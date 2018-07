Ministérios receberão o 'possível' do dinheiro do pré-sal--Lula O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira que cada um dos ministérios receberá o que for "possível" do dinheiro da exploração do petróleo localizado na camada pré-sal. O presidente já informou que os recursos obtidos serão investidos em educação e na redução da pobreza, mas outras pastas anunciaram que também querem receber parte das verbas. As Forças Armadas, por exemplo, demandam um maior orçamento para o desenvolvimento e a compra de equipamentos. "Nós daremos a cada ministério aquilo que for possível dar. Nem mais, nem menos", declarou Lula a jornalistas, depois da cerimônia de posse do novo ministro da Cultura, Juca Ferreira. O pré-sal é uma faixa em águas ultraprofundas da costa brasileira, do Espírito Santo a Santa Catarina, e que pode conter bilhões de barris de petróleo, colocando o Brasil entre os maiores produtores mundiais da commodity. Uma comissão interministerial entregará ao presidente sugestões sobre possíveis mudanças nas regras do setor até o fim de setembro. Lula reiterou que depois de receber as recomendações dos subordinados pretende abrir o debate à sociedade. "Não temos uma definição de modelo", acrescentou. (Reportagem de Fernando Exman)