Ministra brasileira reage a críticas feitas à Rio+20 A ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, rebateu nesta quinta-feira críticas feitas recentemente à conferência Rio+20. A reação da ministra ocorreu durante solenidade de abertura do evento "I Diálogo Federativo Rumo à Rio+20", no Palácio do Planalto. "Falar que não tem tema ambiental na conferência talvez sejam (críticas de) pessoas que não estão tão bem informadas sobre os assuntos", disparou Izabella Teixeira no discurso. Ela se recusou a falar com jornalistas após o evento.