Ministra chama de 'leviana' proposta de Aécio sobre Bolsa Família A ministra do Desenvolvimento Social, Tereza Campello, criticou duramente a proposta do senador Aécio Neves (MG), pré-candidato do PSDB à Presidência, que altera o programa Bolsa Família, classificando-a de "absolutamente leviana" e afirmando que o tucano tinha intenções eleitorais com a medida.