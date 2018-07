Ministra cita COP-17 para repelir ceticismo com Rio+20 Às vésperas da abertura da Rio+20, que começa nesta quarta-feira, a ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, usa o exemplo da 17ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-17), em Durban, África do Sul, para tentar espantar as dúvidas sobre os resultados práticos do evento no Rio.