Ministra cita Hilary como exemplo

A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, disse ontem que sua fama de durona e ranzinza deve-se ao fato de ser uma pessoa que assume posições. "Estou num país em que nenhum homem assume suas posições. Quando eu assumo, sou tachada de durona e mal-humorada", afirmou.

A declaração foi feita durante entrevista exclusiva a jornalistas estrangeiros pela manhã na capital paulista. Ao justificar as críticas sobre um eventual mau humor, Dilma voltou a dizer que, no ministério, está cercada de "homens meigos".

Em março, a ministra reclamou, em tom de desabafo, dos preconceitos sofridos pelas mulheres em cargos de chefia. Candidata do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à sucessão em 2010, ela arrancou aplausos em um seminário sobre mulheres ao defender maior participação feminina em órgãos públicos e empresas, e chegou a comentar sua experiência no poder.

"Em condições de poder, a mulher deixa de ser vista como objeto frágil e isso é imperdoável. Aí começa a história da mulher dura. É verdade: eu sou uma mulher dura cercada de homens meigos", disse Dilma, na ocasião.

"PAZ E AMOR"

Braço direito de Lula, a ministra é conhecida dentro e fora do Palácio do Planalto por seu jeito enérgico e exigente. Nos bastidores, Dilma já ganhou o apelido de "gerentona" do governo.

Indagada pelos jornalistas estrangeiros se estaria disposta a adotar uma postura mais "paz e amor" com a proximidade da disputa eleitoral, a ministra não confirmou nem descartou. "Se puder ficar paz e amor, é bom que se fique", comentou.

A petista citou a ex-ministra da Grã-Bretanha Margareth Thatcher e a secretária de Estado dos Estados Unidos, Hillary Clinton, como exemplos de mulheres com perfil de liderança e que enfrentam o mesmo julgamento. Fez o comentário, entretanto, com o cuidado de não se comparar a elas.