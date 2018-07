Ministra dá sinal verde para Dirceu ajudar na campanha

Depois de recuperarem um assento na direção partidária, petistas envolvidos no escândalo do mensalão ganharam ontem um sinal verde da ministra Dilma Rousseff para que integrem a coordenação de sua campanha. No momento em que dirigentes correm nos bastidores para fechar a equipe que comandará o processo eleitoral, Dilma avisou que seu antecessor no cargo, o ex-ministro José Dirceu, tem lugar garantido, se quiser participar do time que conduzirá a campanha.

"Ele é um dirigente do partido e, como tal, vai ser considerado", afirmou Dilma, após participar de um seminário com delegações estrangeiras no 4º Congresso do PT. Questionada se então Dirceu seria bem-vindo, a ministra emendou: "Sem dúvida. Todos os dirigentes do PT, todos os militantes do PT são bem-vindos, até porque deles eu dependo para me eleger."

Apontado pela Procuradoria-Geral da República como "chefe da quadrilha" do mensalão, Dirceu já havia se antecipado e dito aos jornalistas que quer integrar a campanha - e abertamente. "Fiquei na clandestinidade por dez anos. Meu tempo de clandestinidade já acabou."

Junto com outros envolvidos no mensalão, como os deputados João Paulo Cunha (SP) e José Genoino (SP), Dirceu vai compor o novo Diretório Nacional do PT, que toma posse durante o congresso. Seu nome chegou a ser cotado para a Executiva Nacional, mas ele diz ter recusado o convite.

Nos bastidores, o ex-ministro já iniciou as conversas para avaliar seu papel na campanha de Dilma. Dirigentes reconhecem que a participação é certa. O mais provável, porém, é que não ocupe formalmente um posto, até para que o "estigma" do mensalão não cole na campanha.

MEMÓRIA

Ontem, líderes petistas deixavam claro que o PT entrará na campanha com a convicção de que o mensalão é coisa do passado. O deputado Ricardo Berzoini (SP), que acaba de se despedir da presidência da legenda, engrossou o coro. "Essa questão foi processada pela opinião pública", disse, alegando que "não há nenhum constrangimento" na possibilidade de Dirceu integrar a coordenação da campanha.

O PT caprichou na nostalgia - e na memória seletiva - para decorar o evento. Montou, no saguão do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, o "Salão Vermelho", onde contou, em exposições de cartazes, revistas e painéis, a história do partido sob a sua própria ótica. A narrativa retrata o mensalão como uma tentativa de golpe contra o governo, ocorrida a partir de um caso real de corrupção.

"Um senador da oposição deixa claro o objetivo: "Acabar com a raça do PT." Mas a militância petista, os movimentos sociais e os partidos aliados reagem, derrotando o golpismo", diz um dos trechos desse painel.