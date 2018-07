Ministra debate Protocolo de Nagoya com ONU, FAO e Fiesp A ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, reuniu-se na manhã desta quinta-feira com representantes da ONU, da FAO (Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação) e da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) para discutir metas de biodiversidade e o protocolo de Nagoya, considerado o maior pacto ambiental desde Kyoto.