Ministra defende ambientalismo com inclusão social A ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, atacou as manifestações em defesa da biodiversidade que não levam em conta a proteção das populações. Em discurso no Congresso Mundial do Iclei (associação que reúne 1,4 mil governos locais pela sustentabilidade) em Belo Horizonte na noite de ontem (14), a ministra criticou as propostas de desenvolvimento sustentável elaboradas separadamente de políticas para melhoria econômica e social.