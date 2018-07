Ministra do STF acata pedido da oposição por CPI exclusiva da Petrobras A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber concedeu na noite de quarta-feira liminar determinando a instauração no Senado de uma CPI para apurar exclusivamente denúncias de irregularidades na Petrobras conforme requerimento apresentado por senadores de oposição.