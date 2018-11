Ministra do STF nega liminar contra Lei Antifumo

De acordo com a entidade, o governo de São Paulo, a pretexto de proteger a saúde dos não-fumantes, decidiu acabar por completo com os direitos dos fumantes, colidindo com a legislação federal e municipal sobre o tema.

A Abrasel alegava que tanto a Lei Federal 9.294, de 15 de julho de 1996, quanto a Lei Municipal 13.805, de 4 de julho de 2008, já proíbem o uso de cigarros e similares em bares, restaurantes e afins, mas asseguram espaço reservado aos não-fumantes. Com a decisão da ministra Ellen Gracie, a entidade não conseguiu a liminar que pretendia para suspender temporariamente a lei estadual.