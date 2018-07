Ministra elogia desfecho do Caso Amarildo A ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário, disse nesta quarta-feira, 02, que o indiciamento de dez policiais militares pelo desaparecimento do pedreiro Amarildo de Souza, de 43 anos, morador da favela da Rocinha no Rio de Janeiro, indica um "amadurecimento das instituições". Para a ministra, ao investigar policiais, o Estado sinaliza com a possibilidade de que agentes públicos, em caso de violação de direitos humanos, não fiquem "à margem de serem responsabilizados".