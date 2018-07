Ministra lamenta fogo no Parque Nacional das Emas-GO Com focos de incêndio ainda não controlados em 13 unidades de proteção ambiental do País, a ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, apontou hoje como a maior perda da temporada de queimadas a destruição de 90% do Parque Nacional das Emas, em Goiás. O incêndio começou em 13 de agosto no entorno do parque e destruiu a unidade de conservação no Cerrado em menos de 48 horas. A origem da queimada é investigada.