Ministra pede investigação se houve estupro no 'Big Brother'

A ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Iriny Lopes, enviou ofício ao Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro ontem solicitando a tomada das "providências cabíveis" no caso do suposto estupro cometido durante o Big Brother Brasil 12. A assessoria da TV Globo afirmou, em nota divulgada à noite, que "ninguém tem todas as informações do que aconteceu" e que está "aguardando a apuração dos fatos".

O anúncio da ministra ocorreu horas depois de a Polícia Civil do Rio ter aberto um registro de ocorrência para apurar se houve estupro ou abuso sexual envolvendo dois participantes do programa após uma festa regada a bebidas alcoólicas na noite de sábado. A cena foi transmitida ao vivo para assinantes do programa pela TV e internet.

Ontem, policiais da 32.ª Delegacia de Polícia da Taquara estiveram no estúdio do Projac, em Jacarepaguá, para ouvir a estudante gaúcha Monique Amin, de 23 anos, e o modelo paulista Daniel Echaniz, de 31. Os agentes querem saber se a jovem deseja fazer o exame de corpo de delito e abrir inquérito sobre o caso.

Caso a direção da emissora não concorde em liberar os participantes do reality show para prestar depoimento, a polícia pedirá à Justiça um mandado de busca e apreensão.

'Perplexa.' Os dois participaram de uma festa no sábado e foram dormir. Internautas e espectadores acusam Daniel de ter molestado Monique, que estaria desacordada por conta do consumo de álcool. A mãe da jovem afirmou que estava "perplexa", pois tinha certeza de que a filha não estava consciente.

O vídeo de 3min59s do suposto abuso foi reproduzido por vários sites e blogs. A cena gravada com câmera de luz noturna mostra o casal na cama. Os dois estão cobertos e Daniel faz movimentos enquanto Monique parece desacordada.

Desde anteontem, o suposto abuso é destaque em redes sociais. O empresário de Monique, Cristiano Rosa, soltou um comunicado criticando o agente de Daniel, Sergio Mattos, que questionou no microblog Twitter, de forma irônica, se Monique estava desacordada: "Ela geme dormindo?". Em nota, Rosa escreveu que o comentário era inadequado e "fruto de uma cultura machista".

"É muita especulação. Eles estavam se pegando. Como modelo, Daniel nunca nos deu trabalho. Ele tem uma carreira internacional, já trabalhou com a Vogue francesa e desfilou em Milão", afirmou ontem Mattos ao Estado.

Mattos e o diretor do programa, José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho, afirmaram que o rapaz é vítima de racismo. "O Brasil é racista. Quantas pessoas já ficaram debaixo do edredom e nunca aconteceu nada?", disse Mattos. Boni diz não ter considerado o caso um estupro, já que não era possível confirmar nem ao menos que os dois participantes do programa fizeram sexo.