Ministra prevê adiamento da votação dos royalties do petróleo A votação do projeto que muda as regras de distribuição de royalties de petróleo está prevista para quarta-feira, mas a ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvatti, acredita que a complexidade do tema e as divergências ainda existentes na Câmara dos Deputados levarão ao adiamento da discussão.