Ministra questiona reforma do Código Florestal A ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, reforçou a necessidade de modernização do Código Florestal, mas afirmou que a pasta discorda de vários pontos apresentados na proposta de reforma do deputado federal Aldo Rebelo (PCdoB-SP), aprovado nesta semana pela comissão especial da Câmara dos Deputados. Para a ministra, é preciso incluir no debate a viabilidade econômica da recuperação de reservas ambientais. "Qual é o custo para o pequeno produtor recuperar áreas de reserva? Como cumprir as determinações? Estas são questões que ainda precisam de respostas. Ninguém discutiu a questão custo da reserva legal", disse ela durante apresentação dos resultados do 3º ano de Monitoramento da Moratória da Soja, realizada hoje, em São Paulo.