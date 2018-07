Ministro acompanha apuração de morte de médico cubano

Ao Broadcast Político, serviço em tempo real da Agência Estado, o ministro confirmou que a principal hipótese para o fato é a de suicídio e que a apuração está levando em conta a possível existência de problemas familiares no caso. O cubano, de 52 anos, ainda passava por treinamento e seria deslocado para atuar em um centro de atendimento em um distrito indígena. Ele foi encontrado com um lençol enrolado no pescoço e pendurado na janela, para o lado de dentro do quarto.

Chioro, que participou nesta terça-feira, 01, da posse de novos ministros do governo Dilma no Palácio do Planalto, afirmou ter ficado muito triste com a notícia, mas disse que, dado o grande número de profissionais contratados pelo programa, problemas desse tipo podem ocorrer.