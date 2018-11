Ministro admite que transmissão da internet é 'vulnerável'

O ministro das Comunicações, Hélio Costa, admitiu nesta sexta-feira, 4, que o sistema de transmissão de dados e de internet é vulnerável, mas disse que é necessário fazer uma avaliação detalhada antes de se pensar em punir a Telefônica pela pane ocorrida em São Paulo, na quinta-feira, 3. Veja também Pane na Telefônica afeta 407 cidades Empresas ficam à deriva e acumulam prejuízos Multa à Telefônica pode ser de R$ 3 mi ''Foi um dia perdido'', reclama advogado Quem não conseguiu pagar contas arcará com as multas, diz Febraban "Acho que temos, primeiro, que apurar detalhadamente o que aconteceu, ver os relatórios técnicos da empresa e da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) e depois de tudo isso é que poderemos ver quem é o responsável e se há responsável. Porque há determinadas coisas que são inerentes a todo sistema eletrônico", disse Costa, depois de participar do lançamento do programa Computador Portátil para Professores, no Palácio do Planalto. Segundo o ministro, esse tipo de pane já aconteceu em outros países, como nos Estados Unidos e na Europa. "Acho que temos que estar preparados com a rede B que seria utilizada automaticamente numa eventualidade como a que ocorreu em São Paulo". Segundo o ministro, São Paulo tem uma rede alternativa, mas ela também foi atingida pela pane. Para Hélio Costa, a Telefônica tem agido "com a maior correção" e o presidente da empresa, Antonio Carlos Valente, tem mantido contato permanente com a Anatel, com ele, e com assessores do presidente da República. Sobre a possibilidade de ressarcimento aos clientes pelos prejuízos causados pela pane, Hélio Costa disse que "é uma questão que tem que ser decidida em juízo".