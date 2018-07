Ministro afirma que visita do papa ao Rio ajudará o País O chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, disse nesta terça-feira que a visita do papa Francisco ao Rio ajudará o País nesse "momento de efervescência democrática". Carvalho também assegurou que Francisco estará "seguro" no Brasil. "(O papa estará) Tranquilamente seguro, não é nem pelas Forças Armadas, é pelo nosso povo, pelo caráter do povo brasileiro, pela nossa democracia, pelo carinho que vem despertando como uma esperança nova para a humanidade, as mensagens que tem emitido", disse, antes de participar de um evento no Palácio do Planalto.