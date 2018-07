Ministro britânico diz que recessão é 'pior em 100 anos' Um integrante do gabinete do primeiro-ministro britânico, Gordon Brown, alertou que o mundo enfrenta a maior recessão em mais de um século, superando até mesmo a Grande Depressão dos anos 1930. Na previsão mais sombria feita por um ministro do governo britânico, o secretário para Escolas, Ed Balls, disse que a dor da crise econômica poderá ser sentida nos próximos 15 anos. "Existem eventos sísmicos que irão mudar o cenário político", disse Balls a membros do Partido Trabalhista britânico durante uma conferência no norte da Inglaterra. "Esta é uma crise financeira maior e mais séria que a dos anos 1930", disse. "A economia definirá a política nesta região e na Inglaterra nos próximos cinco, 10 e até mesmo nos próximos 15 anos". Partes do discurso de Balls, conhecido como o maior aliado de Brown no gabinete britânico, foram divulgados pelo seu escritório nesta segunda-feira. (Reportagem de Kate Kelland)