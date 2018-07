Ministro critica TCU e diz que órgão pode atrapalhar Copa

Em tom de ironia, o ministro afirmou que o órgão fiscalizador, auxiliar do Legislativo, tem tentado se apropriar de funções do Congresso, da Justiça e do Executivo.

"Vamos ter uma Copa do Mundo que vai acontecer aqui em 2014. Estamos discutindo o que nós vamos fazer e como o governo vai ajudar, e já tem uma comissão especial no TCU para fiscalizar", disparou.

"Se continuar desse jeito, vamos ter que combinar com a Fifa e fazer essa Copa em 2020, porque provavelmente eles vão parar tudo... Acho que temos que ter equilíbrio", acrescentou.

Para ele, o TCU deveria ter mais agilidade. "Acho que deveríamos modernizar um pouco, fazer talvez auditoria externa nesse negócio e contratar auditores independentes, porque não é possível ter que estar nesse bate-boca."

O ministro deu as declarações após participar da reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social.

(Reportagem de Fernando Exman)