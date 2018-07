Ministro da Agricultura tem alta após cirurgia no cérebro O ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro, recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, no início da tarde deste sábado, 22, após passar por uma cirurgia para retirada de um pequeno tumor no cérebro há uma semana. Segundo a unidade, o paciente apresenta excelentes condições físicas e neurológicas.