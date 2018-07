Ministro da Defesa da Síria morre em ataque em Damasco, diz TV estatal

DAMASCO - O ministro da Defesa da Síria, Daoud Rajha, foi morto devido à explosão de uma bomba em um ataque suicida durante encontro de ministros e autoridades de segurança nacional em um prédio da capital Damasco, nesta quarta-feira, 18, informou a emissora estatal de TV.

A TV estatal disse que alguns dos funcionários foram gravemente feridos - entre eles, o Ministro do Interior e cunhado do presidente Assad, Assef Shawkat. Mais tarde, relatou a morte do Ministro da Defesa, após o atentado suicida contra o prédio de segurança nacional.

A capital tem passado por intensos confrontos entre as tropas governamentais e os rebeldes há quatro dias. Os dissidentes estão tentando derrubar o regime pela força. O combate é um desafio sem precedentes para o governo do presidente Bashar Assad.