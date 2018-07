Ministro da Defesa iemenita escapa de atentado; 12 morrem

Testemunhas disseram que a explosão ocorreu quando o comboio do general Muhammad Nasir Ahamd saía de uma reunião no gabinete do primeiro-ministro na capital Sanaa. O ministro do Interior, Abdul Qader Qahtan, disse à TV estatal que sete guarda-costas e cinco civis morreram, e outras 12 pessoas ficaram feridas.

A explosão atingiu um carro que transportava seguranças. Ahmad, que estava em outro carro, blindado, escapou ileso, segundo assessores.

"Um carro com uma armadilha explosiva aguardava pela comitiva do ministro perto dos escritórios do governo, e assim que (a comitiva) se moveu ele explodiu", disse uma fonte do setor de segurança à Reuters.

"Um carro da segurança ficou totalmente destruído, e todos os seus ocupantes foram mortos, mas o ministro sobreviveu porque seu carro é blindado", acrescentou.

Ninguém assumiu a autoria do atentado, ocorrido após a morte, na semana passada, do vice-líder do braço local da Al Qaeda, Said al-Shehri.

A Al Qaeda culpa o ministro por liderar uma campanha de ataque aos pontos fortes do grupo no sul do Iêmen, uma área que tornou-se um crescente motivo de preocupação para os Estados Unidos em sua campanha contra os militantes islâmicos.

Autoridades dizem que esse foi o quarto atentado contra o ministro da Defesa desde dezembro, quando o presidente Ali Abdullah Saleh renunciou para dar lugar a um novo governo.

(Reportagem de Mohammed Ghobari)