Ministro da Educação admite indícios de irregularidade em investigado pela PF

O ministro espera que uma comissão de sindicância interna seja encerrada em uma semana e que, se confirmadas as suspeitas, haja "punição exemplar".

"Tem fortes indícios de que ele tenha recebido dinheiro do esquema", disse Mercadante a jornalistas. "Há indícios muito fundamentados."

A operação Porto Seguro, da Polícia Federal, veio à tona na última sexta-feira, quando foram cumpridos mandados de busca e apreensão em diversos órgãos do governo federal, incluindo o escritório da Presidência da República em São Paulo, a Advocacia-geral da União, o Ministério da Educação e agências reguladoras, entre outros.

Como resultado da operação, 18 pessoas foram indiciadas.

ROYALTIES PARA EDUCAÇÃO

O ministro voltou a defender que os recursos dos royalties cobrados pela exploração do petróleo sejam direcionados integralmente para a educação.

A Câmara aprovou no início do mês um projeto com uma nova distribuição dos royalties, mas rejeitou o texto que vinculava os recursos à area.

A presidente Dilma Rousseff tem até a sexta-feira para sancionar o projeto, com ou sem vetos.

"Independente da decisão que ela (Dilma) vai tomar em relação ao projeto da Câmara, a nossa luta para vincular 100 por cento dos recursos do pré-sal e todos os royalties para a educação continua", disse Mercadante.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)