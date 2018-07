Ministro da Educação elogia Geekie+ Estadão

Em evento realizado anteontem, em São Paulo, o ministro da Educação, Aloizio Mercadante, elogiou o "Pré-Enem" Geekie+Estadão, um simulado online e gratuito que segue o mesmo modelo da prova oficial.

Segundo o ministro, a prova serve de estímulo para uma melhor preparação dos jovens para o exame. "Acho muito positivo a iniciativa do Estado em fazer o simulado, pois estimula os alunos a se prepararem para o Enem", disse.

Na ocasião, Mercadante foi um dos participantes da solenidade de formalização da doação de 9 mil bolsas ao Programa Ciências sem Fronteiras, ofertadas pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e pela estatal Eletrobras. O bom desempenho no Enem - uma pontuação superior a 600 pontos - é um dos requisitos necessários para que os estudantes ganhem as bolsas para estudar no exterior.

"À medida que o Estado sai na frente e cria um simulado para o Enem, ele está dialogando e motivando os jovens a estudarem para terem bom desempenho na prova e poderem alcançar suas metas", disse Mercadante.

Simulado. O serviço é resultado de uma parceria entre o Estado e a Geekie, startup de tecnologia aplicada à educação que reúne 25 jovens funcionários - a maioria na casa dos 20 anos - com experiência em empresas como Goldman Sachs, Facebook e O2, a produtora do cineasta Fernando Meirelles.

A estudante de Campinas Cora Valentini, de 20 anos, é uma das inscritas. Para ela, na reta final de preparação, o que resta é treinar. "Uma prova que 'imita' o exame oficial é uma boa oportunidade para avaliar o meu nível de conhecimento e dar uma revisada geral no que preciso melhorar", afirma a jovem, que pretende entrar no curso de Produção Cultural na Universidade Federal Fluminense.

Para que o aluno identifique seus pontos fracos e possa chegar afiado nos dias 3 e 4 de novembro, data do Enem, o Simulado Geekie+Estadão vai entregar um relatório personalizado de desempenho.

"O objetivo do simulado é mostrar o caminho que cada aluno deve seguir para atingir sua meta de entrar na faculdade", afirma Eduardo Bontempo, cofundador da Geekie. No boletim, o candidato poderá ver quais foram seus pontos fortes e fracos nas quatro áreas de conhecimento da prova, além de conferir uma sugestão de temas que devem ser revisados antes do exame oficial.

Em Fortaleza, o estudante Cláudio Tavares, de 16 anos, também se inscreveu para o simulado. A principal vantagem da prova, para ele, é o fato de ela não ter custo e ser online. "Fazer a prova pelo computador é um grande diferencial. Poupamos tempo e não precisamos enfrentar os contratempos de uma grande cidade, como o trânsito", disse. O estudante pretende cursar Medicina na Universidade Federal do Ceará.

A prova seguirá a mesma metodologia do Enem, a Teoria de Resposta ao Item, que atribui diferentes pesos às questões, de acordo com o seu grau de dificuldade. Ainda haverá a possibilidade de o aluno comparar seu rendimento com o de outros participantes.

De acordo com Cláudio Sassaki, sócio-fundador da Geekie, a ideia é oferecer ao maior número de pessoas a oportunidade de ter uma preparação focada na análise de seus resultados.

As inscrições para o Simulado 2012 Geekie+Estadão podem ser feitas pelo site: www.geekie-estadao.com.br até dia 5 de outubro. As provas, realizadas no fim de semana, serão aplicadas nos dias 6 e 7 do mesmo mês. As vagas são limitadas.

Adaptativo. O simulado foi baseado no ensino adaptativo, modelo que leva em conta as diferentes maneiras de que cada aluno aprende.

Alunos do Colégio Bandeirantes, em São Paulo, e do Colégio Master, em Aracaju, fizeram simulados semelhantes aos que serão aplicados aos inscritos do Simulado Geekie+Estadão.

"O simulado foi bem parecido com o Enem: não foi difícil, mas extenso e trabalhoso", comenta Carolina Minelli, de 17 anos, estudante do terceiro ano do Bandeirantes.