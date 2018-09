Ministro da Informação nega que Mubarak vá renunciar

"O presidente ainda está no poder e não está renunciando", disse Anas el-Fekky. "O presidente não está renunciando e tudo o que ouviram são rumores da mídia.

A afirmação contraria declarações de outras fontes.

Segundo a TV árabe Al Arabiya, Mubarak viajou para o resort egípcio de Sharm el-Sheikh, no Mar Vermelho, com o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. A emissora não deu mais detalhes e não houve, de imediato, confirmação das autoridades.

(Reportagem de Edmund Blair)