Ministro da Integração deve sobrevoar hoje áreas do Rio O ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, deve sobrevoar hoje as áreas atingidas, desde o último domingo, pelas fortes chuvas no Rio de Janeiro. O sobrevoo será hoje à tarde e depende apenas da definição do horário pela Força Aérea Brasileira (FAB). Amanhã, o ministro sobrevoará as cidades atingidas pelas enchentes em Minas Gerais.